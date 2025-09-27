Presentan iniciativa para la titulación gratis de alumnos

Para beneficiar a los futuros profesionistas en Tamaulipas, los diputados de Movimiento Ciudadano Mayra Benavides y Juan Carlos Zertuche, presentaron una iniciativa a través de la cual se busca ofrecer la titulación gratuita a estudiantes universitarios, esto con la finalidad de evitar que, por la falta de recursos económicos, no logren concluir su formación profesional.

En esta iniciativa se considerará la creación de programas de apoyo y condonación de pagos para los trámites de titulación, además de un beneficio directo a quienes tienen excelencia académica y apoyo especial para grupos en situación de vulnerabilidad.

"Con esta reforma, buscamos que más estudiantes puedan culminar sus estudios con éxito y acceder al mercado laboral con mayores oportunidades; reiteramos que ningún estudiante debe perder la oportunidad de titularse por falta de recursos económicos, por ello es que debe ser accesible para ellos y sus familias", expresó el líder de la bancada naranja, Juan Carlos Zertuche.

Expresó que la educación es un derecho social, y en Tamaulipas debe ser accesible para todas y todos, sin tener que poner condiciones en universidades públicas y privadas para que, al culminar sus estudios, tengan que pagar grandes cantidades para obtener su título profesional.



