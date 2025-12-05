Gana Premio Estatal por innovación tecnológica

El joven estudiante Mauro Ernesto García Ramírez fue reconocido como ganador de la categoría A en el área de Ciencia y Tecnología del Premio Estatal de la Juventud 2025, galardón otorgado por el Gobierno de Tamaulipas a través del Instituto de la Juventud. Este premio distingue a jóvenes que destacan por su trayectoria, impacto social, innovación, liderazgo y compromiso con su comunidad.

Mauro, alumno de la carrera de Administración de Recursos Humanos en el CETis 71, ha obtenido diversos reconocimientos gracias a su proyecto Radar Sens, un dispositivo de asistencia para personas con discapacidad visual que emplea sensores, percepción háptica e inteligencia artificial para mejorar la movilidad y autonomía de los usuarios. El aparato detecta obstáculos y transmite vibraciones al usuario, permitiendo que se oriente de manera segura en su entorno.

Con apenas unos años dentro del ámbito científico, el estudiante ha impulsado la participación de otros jóvenes en proyectos de investigación, además de promover la divulgación tecnológica con una visión social y sustentable. Su iniciativa ha sido presentada en foros regionales y nacionales, recibiendo atención por su enfoque humanista y potencial de aplicación en comunidades vulnerables.

Para la directora del CETis 71, Martha Reyna Martínez, el logro de Mauro es resultado de un trabajo constante y de un fuerte compromiso con quienes enfrentan barreras de movilidad.

"Ayuda a las personas con discapacidad visual. Es un joven con gran responsabilidad social, muy consciente de las necesidades de sus compañeros; siempre está capacitándose, investigando y buscando maneras de ayudar a sus semejantes", expresó.

Autoridades educativas señalaron que el reconocimiento no sólo destaca su talento, sino que también envía un mensaje poderoso a la juventud tamaulipeca: la innovación con propósito puede transformar vidas.

"Tiene una historia de vida muy bonita. No se ha detenido ante las adversidades que ha enfrentado, y eso habla de una persona resiliente, perseverante y con una visión clara de ayudar", añadieron.