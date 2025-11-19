Joven del CETis triunfa en olimpiada latinoamericana

El talento estudiantil de Reynosa volvió a destacar a nivel regional, ya que Mauro Ernesto García Ramírez, alumno de quinto semestre de la carrera de Administración de Recursos Humanos del CETIS 71, obtuvo la medalla de bronce en la Olimpiada Latinoamericana de Ciencia y Tecnología 2025, en la categoría Creatividad e Innovación Tecnológica-Productos Innovadores.

Gracias a este logro, el estudiante obtuvo la acreditación para representar a México en la edición 2026 de la misma olimpiada, que tendrá como sede Colombia.

El certamen se desarrolló del 14 al 15 de noviembre en la Universidad Politécnica de Tlaxcala y reunió a jóvenes de distintos estados del país.

El proyecto presentado por el estudiante, RADAR SENS: Dispositivos de Percepción Háptica Asistidos por Inteligencia Artificial, fue reconocido por su potencial tecnológico y su aportación en áreas de impacto económico y social.

Martha Reyna Martínez, directora del plantel comentó que este logro refleja no solo la dedicación y talento del estudiante, también el compromiso con la comunidad educativa de impulsar la innovación y desarrollo científico.

El Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios número 71 reconoció también el acompañamiento de la asesora Martha Alicia Delgado Rosales.