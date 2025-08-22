Reportan 3 casos de matrimonio igualitario por mes

Casi en el mismo nivel se ha mantenido el número de matrimonios igualitarios que se realizan en la Oficialía Segunda del Registro Civil, según informan sus autoridades.

"En promedio vienen registrándose entre dos y tres casos de matrimonios entre personas del mismo sexo o bien llamados igualitarios por mes, cifra a la que se agregarían otros más que pudieran estarse celebrando también en el resto de las oficialías del Registro Civil que operan en Reynosa y que son cuatro en total", dijo Oscar Federico De la Garza García, titular de la referida oficina.

En relación a la demanda de actas de nacimiento y el CURP para estudiantes con motivo del próximo ciclo escolar, podría incrementar en los próximos días aunque basta decir que el movimiento fuerte se registró durante el período de pre inscripciones o inscripciones definitivas, que fue precisamente en febrero pasado.

CAJEROS

Informó que todas las Oficialías del Registro Civil que dan servicio en Reynosa, cuentan con cajeros para actas de nacimiento, siendo sus precios, para las locales o de Tamaulipas y de $114.00 y de $340.00 para quienes las requieren de otras entidades del país.

Así, las personas que tramitan este tipo de documentos y no alcanzan a llegar a las oficinas del ramo en el horario normal de trabajo que es de 8:00 a 14:00 Horas de lunes a viernes, pueden obtener su acta de nacimiento precisamente en los cajeros.