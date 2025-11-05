Solo 1 positivo de 184 mastografías realizadas en Hospital General

De 184 mastografías que se realizaron a lo largo del mes Rosa (octubre) en el Hospital General de Reynosa, hasta el momento solamente una arrojó resultado positivo en cáncer de mama, según informan autoridades del lugar.

"Aún estamos esperando más resultados toda vez que es en ciudad Victoria donde se analizan los estudios para detectar la referida enfermedad", dijo Néstor García Prugue, director de la unidad hospitalaria.

Una vez que se aplique la mastografía, se tiene un plazo aproximado a los 15 días para saber si hubo o no presencia del padecimiento.

En cuanto a la mujer que presentó resultado positivo, será canalizada a Salud Bienestar Distrito IV para que ahí le den seguimiento a su caso.

Con 184 estudios para detectar cáncer de mama, concluyó la campaña intensiva del pasado mes de octubre.

CONTINÚAN

Efectivamente, concluyó la cruzada intensiva en el General de Reynosa el pasado 31 del mes anterior, pero continuarán con la permanente que se lleva a cabo a lo largo de todo el año.

García Prugue invitó a mujeres y hombres que se interesen en obtener un estudio como el referido, para que acudan en horario de 8:00 a 13:00 Horas de lunes a viernes, a esta institución médico oficial, en donde serán atendidas adecuadamente.



