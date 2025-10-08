Ofrecen mastografías y exploraciones gratuitas

En el marco del Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama, el Instituto Mexicano del Seguro Social intensifica los exámenes de mastografías que están dirigidas a mujeres de 40 a 69 años y la exploración clínica mamaria anual que está disponible para mujeres a partir de 25 años, lo que permite detectar anomalías y recibir tratamiento oportuno.

Antonio Torres Morales, titular de la jefatura de prestaciones médicas en Tamaulipas comentó que en las diversas Unidades Médicas se brinda información preventiva en salas de espera y consulta, y se imparten pláticas sobre autoexploración y realización de mastografía.

Además, se ofrecen exploraciones de mama y detecciones de cáncer cervicouterino en módulos PrevenIMSS, junto con asesoría especializada en nutrición y salud sexual y reproductiva.

"Con estas acciones busca activamente promover la detección temprana y prevenir el cáncer de mama y cervicouterino, ya que estos son algunos de los principales problemas de salud pública en México, la detección oportuna aumenta significativamente las posibilidades de tratamiento exitoso y curación".

Hizo un llamado a todas las mujeres, independientemente de su edad, a mantenerse vigilantes y conscientes de su salud mamaria durante todo el año, aunque octubre es el mes dedicado al cáncer de mama, la prevención y detección temprana deben ser una prioridad constante.

"Ante cualquier anomalía, es fundamental acudir de inmediato a la unidad de medicina familiar de su adscripción para una evaluación detallada por parte de especialistas", expresó.

Además se informó que en el Instituto se ofrecen pruebas de Papanicolaou de manera gratuita para la detección temprana del cáncer cervicouterino, una herramienta esencial para proteger la salud femenina y prevenir complicaciones graves, estas pruebas son fundamentales para identificar anormalidades en el cuello uterino y tomar medidas preventivas o de tratamiento según sea necesario.

"La detección oportuna puede marcar la diferencia en el tratamiento y el bienestar a largo plazo", finalizó.



