Arrancan campaña de mastografías en IMSS

Con el propósito de fomentar la prevención y el diagnóstico temprano del cáncer de mama, la Unidad de Medicina Familiar número 33 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Reynosa, pondrá en marcha su campaña de mastografías, que se llevará a cabo del sábado 18 de octubre al 19 de diciembre.

Marco Antonio Galván García, director de la unidad, informó que esta jornada está dirigida a mujeres derechohabientes del Instituto, de entre 40 y 69 años de edad, quienes podrán acudir para realizarse el estudio de manera gratuita y con atención prioritaria.

Las mujeres deben presentarse sin haberse aplicado desodorante, perfume o talco, ya que estos productos pueden alterar los resultados de la mastografía. Asimismo, se solicita que hayan pasado al menos dos años desde su último estudio.

La atención se brindará en las instalaciones de la UMF 33, ubicadas en Avenida José Zertuche Ibarra No. 1000, colonia Del Valle, y para mayores informes o citas, se pone a disposición el número 899 924 1482.

El IMSS Tamaulipas refuerza con esta campaña en este mes de octubre, aunque las mastografías y exploraciones se realizan durante todo el año, pero se amplía en estas fechas en la conmemoración del Día Mundial del Cáncer de Mama se conmemora cada 19 de octubre.

La detección temprana es fundamental para un tratamiento oportuno y efectivo, por lo que se invita a las derechohabientes a aprovechar esta oportunidad.

ESTUDIOS

Mujeres de entre 40 a 69 años deben solicitar la mastografía.

Realizar cada 2 años.

Es un estudio de Rayos "X".

Ayuda a encontrar tumores muy pequeños que no se pueden identificar a través de la palpación.

No previene el cáncer, ayuda a identificarlo oportunamente.

Consiste en tomar radiografías de cada mama.

No todos los resultados anormales significan cáncer, también identifica padecimientos benignos.

En caso de resultado anormal será necesario realizar más estudios.



