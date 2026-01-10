Una nueva masa de aire polar impactará a Reynosa

El ingreso de una nueva masa de aire frío impactará a Reynosa durante el sábado, con efectos que se extenderán durante la próxima semana, de acuerdo con el pronóstico meteorológico.

Para este sábado 10 de enero, se esperan máximas de 20 grados y mínimas de 10 grados, para el domingo máximas de 16 grados y mínimas de 9 grados.

Para la próxima semana, aunque sube la temperatura máxima, la mínima rondará en entre los 9, 10 y 14 grados.

PRÓXIMA SEMANA

El lunes 12 de enero se esperan máximas de 19 grados centígrados y mínimas de 10 grados, el martes máximas de 22 grados y mínimas de 10, mientras que el miércoles máxima de 26 mínima de 9 y jueves máxima 23 y mínima de 10 grados y viernes máxima de 26 y mínima de 14 grados centígrados.

Para la próxima semana se prevé entre un 15, 24 y 4 por ciento de posibilidades de lluvia para esta frontera.

El frente frío cruzará el estado, generando lloviznas y lluvias ligeras de forma dispersa, así como un evento Norte con rachas de viento estimadas entre 55 y 75 kilómetros por hora.

Estas condiciones estarán acompañadas de un descenso moderado en las temperaturas, principalmente durante las mañanas y noches.



