Vacunación en el filo de la violencia

La jornada de vacunación contra la tuberculosis que empezaría a las 8 de la mañana del día de ayer en Reynosa, estuvo a punto de terminar en un zafarrancho a consecuencia de que varias personas se metían a la fuerza en la fila, llegando algunos incluso a los golpes.

En medio de una desorganización y con la presencia de hasta 400 personas entre madres y padres de familia que tuvieron que hacer larga espera y pernoctar con sus hijos en brazos a las afueras del edificio de Salud Bienestar Distrito IV Reynosa, y ver que algunas personas pagaron hasta mil pesos por tener la preferencia, se llevó a cabo la aplicación de 150 vacunas para prevenir la tuberculosis.

La gente empezó a llegar desde un día antes, en horas de la tarde-noche al lugar para ahí permanecer hasta el día siguiente, pero a las 5 de la mañana, se hizo la bola en grande a las puertas de la dependencia de Salud y algunos que estaban presentes vieron cuando las gentes del Centro de Salud metieron a por lo menos 40 personas que iban llegando a esa hora e incluso hubo quienes dijeron que habían pagado hasta mil pesos por haberles dado preferencia, dijo una madre de familia que prefirió omitir su identidad.

Fue pésima la organización del evento y además el número de vacunas es realmente mínima en comparación con el número de recién nacidos que hay en Reynosa y que requieren de la referida vacuna, añadió.

La verdad estuvo horrible esa organización, las autoridades debieron haber ordenado elaborar una lista con los ahí presentes antes de iniciar la vacunación y decirle al resto de la gente que se retirara del lugar porque ya no alcanzarían dosis, agregó la mamá, quien acudió con su bebé en brazos y que lo mantuvo así durante toda la noche en que estuvieron ahí ante el riesgo de que incluso pudiera ocurrir una balacera y las madres cargando a sus bebés y para dónde correr en la obscuridad de la noche.

La disponibilidad de la vacuna BCG en México (Bacilo de Calmette-Guérin), fundamental para proteger a los recién nacidos contra formas graves de tuberculosis, fue confirmada por la Secretaría de Salud de México. Luego de varios meses de escasez, se anunció que más de 3.4 millones de dosis ya se encuentran en el país y esperan ser liberadas por la COFEPRIS, una medida que beneficiará a miles de familias y evitará gastos elevados en servicios privados.

En un comunicado oficial, la dependencia informó que el biológico estará disponible en todas las unidades de salud del país hacia finales de octubre de este año.

EMPELLONES Y GOLPES

Incluso, hubo momentos en que a punto estuvo de estallar la violencia por los espacios, porque unas personas que iban llegando se querían meter a la fila-en horas de la madrugada-. lo que provocó que se suscitaran empellones y golpes entre algunos hombres y uno de ellos en la madrugada cayó arriba de una carreola, por suerte habían sacado al bebé para cambiarle de pañal.

Al final de cuentas las cosas no pasaron de ahí, pero si se vio que algunos hombres estaban tomando bebidas alcohólicas en el lugar.