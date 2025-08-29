Mario Delgado reconoce a Tamaulipas por apoyos a estudiantes

Mario Delgado reconoce a Tamaulipas por apoyos a estudiantesEl secretario de Educación Pública felicitó al gobernador Américo Villarreal por garantizar útiles escolares para todos los alumnos
El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, reconoció al gobernador Américo Villarreal Anaya por las medidas que impulsa Tamaulipas para fortalecer el regreso a clases.
Destacó que, además de los más de 4 millones de libros de texto gratuitos enviados por la federación, cada estudiante recibirá un paquete de útiles escolares.
El mandatario estatal agregó que en los 25 municipios con mayor rezago social también se entregarán uniformes sin costo, con el objetivo de apoyar la economía familiar y garantizar condiciones de equidad en el ciclo escolar 2025–2026.
