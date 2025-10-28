Misionero de Colombia trae testimonio de vida a Diócesis

La Diócesis de Matamoros-Reynosa invita a las conferencias impartidas por Marino Restrepo, reconocido escritor y conferencista católico colombiano, quien compartirá su testimonio de vida y su mensaje de fe los próximos 1 y 3 de noviembre.

¿Quién es Marino Restrepo?

Marino Restrepo es un músico, conferencista, misionero católico y escritor, y fue secuestrado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Restrepo, quien ha recorrido diversos países de América y Europa predicando sobre la conversión, el perdón y el amor de Dios, ofrecerá una serie de charlas dirigidas a todo público, de entrada libre.

¿Cuándo y dónde se llevarán a cabo las conferencias?

La primera conferencia se llevará a cabo el sábado 1 de noviembre a las 5:00 de la tarde en un hotel ubicado en el bulevar Hidalgo, y la segunda presentación será el lunes 3 de noviembre a las 7:00 de la noche en la esquina de Guerrero y Ocampo, en el centro de la ciudad.