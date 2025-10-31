Montan altar en honor de María Vázquez Flores

Montan altar de muertos en reconocimiento a la obra de María Emma Vásquez Flores, ex directora de la Escuela Primaria Lauro Aguirre de la colonia Bellavista.

"Fue una excelente directora que gestionó y logró la construcción del puente peatonal que sigue siendo de gran beneficio para alumnos, madres y padres de familia que no tienen que cruzar a pie el bulevar Hidalgo para llegar a la escuela", dijo Enrique Hernández Sandoval, director del plantel.

Otro de los logros de la profesora y ex directora Vásquez Flores, fue el haber remodelado la institución educativa que dirigió y por todo eso se le recuerda con cariño, añadió.

El altar instalado en su honor y en su memoria, está en la sala audiovisual y tiene desde veladoras, flores de cempasuchil, una fotografía de la homenajeada, un cuadro de la virgen de guadalupe así como veladoras encendidas, calaveras, entre otras cosas más que forman parte de su decoración.

Grupos de estudiantes hicieron guardias de honor acompañados de docentes y del mismo director Hernández Sandoval, quien tuvo palabras de reconocimiento para la profesora y ex directora María Emma Vásquez, ante la presencia de familiares que estuvieron ahí presentes en el merecido homenaje que le fue ofrecido ayer jueves.

Entre otros, les acompañaron Erica Odette García Flores, Even Osvaldo y Obed Eliacib, hijos de la homenajeada así como María Elsa, Félix Flores, Eunice Deyanira así como Enedina, todos ellos hermanas de la ex directora.



