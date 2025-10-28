Proponen crear figura de gerente en Municipio

Para contribuir a la solución de los problemas de Reynosa se requiere que la ciudad cuente con un gerente general en la administración pública municipal, estimó Marcos Heredia Medrano, neourbanista y presidente de la Delegación de la Unión General de Obreros y Campesinos de México en Reynosa desde hace décadas.

A través de este nuevo cargo se busca que la persona titular sea la responsable directa de todos los aspectos operativos del gobierno local, con el ánimo de resolver los temas que se vayan presentando en la ciudad, expresó.

¿Cuál es la propuesta de Marcos Heredia Medrano?

Aclaró que esto se debe hacer con la debida planeación urbana a corto, mediano y largo plazos para que Reynosa vaya avanzando en la solución de los problemas que afectan a los habitantes. Entrevistado en su oficina, el dirigente destacó que en primer lugar quien sea gerente de la ciudad debe tener auténtica vocación de servicio a la comunidad, para ir solucionando poco a poco los problemas que existen o se presenten.

Lo que hay que atender primero son las prioridades, aclaró el presidente de la Delegación Reynosa de la Unión General de Obreros y Campesinos de México. Insistió en que el gerente general de la ciudad tendría que hacer un Plan Maestro por etapas para poder atender y solucionar los problemas de la ciudad que son muchos, y gestionar recursos para mejorar los servicios públicos y para la ejecución de nuevas obras en Reynosa.

¿Cómo se gestionarán los recursos para Reynosa?

Lo que se requiere es que la autoridad municipal se aboque a tocar puertas ante las diferentes instancias de gobierno federal y estatal, ya sea en Ciudad Victoria o en la Ciudad de México, con el propósito de que se destinen más recursos para dar respuesta a las crecientes necesidades de la población de las colonias, aseveró.

Confió en que este mecanismo permitiría atraer nuevos recursos a Reynosa, y fortalecer la relación con el Gobierno del Estado de Tamaulipas, y con el Gobierno de México, en este caso con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y su equipo de colaboradores en las distintas secretarías de estado.

¿Qué beneficios traería esta propuesta a Reynosa?

Cuando se unen esfuerzos y se multiplican los recursos existe la certeza de que la administración pública desarrolle una mejor labor en beneficio de la ciudadanía para cumplir las metas y objetivos que se tienen trazados, concluyó el titular de la Unión General de Obreros y Campesinos de México en Reynosa.