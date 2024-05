Visita Marco Gallegos a Villa Florida

"He trabajado todos los días por los ciudadanos de Reynosa, del IV Distrito y atendido sus propuestas, eso me permite regresar con la frente en alto, pedir su voto porque he cumplido", afirmó Marco Gallegos Galván, candidato de Morena a la reelección como diputado local del IV Distrito.

Tras visitar a familias en el fraccionamiento Villa Florida, sector B, donde platicó con amas de casa, hombres de trabajo, dueños de negocios y jóvenes emprendedores, Gallegos Galván refrendó el compromiso de atender sus peticiones de manera puntual.

"Aunque el trabajo legislativo se concreta a la promoción y aprobación de leyes, también actuamos como gestores ante los distintos órdenes de gobierno para buscar soluciones", señaló.

Gallegos Galván se dijo muy satisfecho por el reconocimiento a su labor de la gente que saluda en las distintas colonias visitadas, donde le aseguran su voto este 2 de junio.

"Me siento muy afortunado por tanto cariño y apoyo de nuestra gente, y sólo les digo que en mi persona siempre tendrán un amigo y un aliado para lograr mejores condiciones para todos", finalizó.