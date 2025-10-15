Intensifican búsqueda de empresario desaparecido

Las autoridades de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas continúan con las investigaciones para intentar dar con la localización del empresario Reynosense que se encuentra no localizado.

El Fiscal General de Justicia del Estado de Tamaulipas, Irving Barrios Mojica, dio una declaración sobre el caso del empresario Reynosense e integrante de la FECANACO, Marco Antonio Mariño Leal, que se encuentra en calidad de persona no localizada desde el pasado día nueve del presente año debido a la denuncia formal presentada por sus familiares.

Resalto que la Fiscalía Especializada en Personas No Localizadas inició las investigaciones correspondientes con un trabajo institucional con la Guardia Estatal tras atender la denuncia por los familiares para la búsqueda, derivado de la no localización del empresario, siendo ello la denuncia de no localización.

Agrego que, en este caso, las versiones de las investigaciones son que el empresario se encontraba en un restaurante con otras personas, después sale del lugar por su propio pie y se pierde la localización del empresario, por lo que hasta el momento de la investigación es por la no localización, ya que la familia no ha recibido alguna llamada o mensaje por alguna situación de privación ilegal, pero no descartan la investigación, por lo que las indagatorias aún continúan.



