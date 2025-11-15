Ciudadanos de Reynosa acuden a Marcha de la Generación Z

En respuesta a la convocatoria nacional de la Generación Z, un grupo de ciudadanos acudieron esta tarde frente a la presidencia municipal de Reynosa, con el propósito de protestar contra la inseguridad, las desapariciones, el gobierno local y otras situaciones.

Enérgicamente, con pancartas, expusieron por el grave problema de la inseguridad pública, la desaparición de personas sobre todo mujeres, el incremento de los delitos del fuero común como la ola de robos a casas-habitación y de automóviles.

Además contra del séquito familiar que ya tiene 10 años en el gobierno municipal como si los reynosenses fueran su imperio político, y para exigir obras y la mejoría de los servicios públicos en las colonias y la ciudad, ya que los recursos en lugar de destinarse a estos rubros se desvían para campañas políticas, lo que es ilícito.

Protestaron contra la inseguridad, las desapariciones, el gobierno local y otras situaciones.





Los ciudadanos inconformes se hicieron presentes como ocurrió en diferentes partes del país Jóvenes y adultos, incluso familias completas se dieron cita desde las 13:00 horas en la plaza principal de Reynosa para hacer la protesta.

Algunos curiosos que pasaban por el lugar se detuvieron a ver y escuchar los mensajes que se expusieron, otros más pasaron de largo sin involucrarse en la manifestación.