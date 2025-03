Marchan por justicia e igualdad en 8M Reynosa

El Mañana / Staff.- Alrededor de 300 mujeres se reunieron este 8 de marzo en la plaza principal de Reynosa para llevar a cabo una concentración y posterior marcha que recorrió el centro de la ciudad para reunirse con otro grupo de mujeres de diferentes colectivos y unir la fuerza de la concentración. Las participantes del contingente comenzaron a caminar por la zona peatonal, cruzando calles principales hasta llegar a la lateral del canal Anzaldúas portando pancartas con mensajes como "Mujer escucha, ésta es tu lucha" y "Vivas se las llevaron, vivas las queremos", entre otros. El objetivo: alzar la voz por la justicia, la igualdad y recordar a las mujeres víctimas de violencia.

El recorrido culminó en la plaza "Benito Juárez", donde otras agrupaciones feministas, como "Libélulas de Esperanza", colectivo "Amor por los desaparecidos", "Mujeres espirales", entre otros, abogadas y asociaciones civiles, se unieron para reforzar la lucha en defensa de los derechos de las mujeres; estos colectivos han trabajado incansablemente en la ciudad apoyando a mujeres víctimas de violencia y buscando visibilizar el problema de la desigualdad y la violencia de género.

Durante la marcha, varios testimonios fueron escuchados, como el de Dulce Gómez, hermana de Abi, una mujer asesinada brutalmente por su pareja sentimental. "Marchamos por las que ya no tienen voz, pedimos justicia, condenas justas; mi hermana fue asesinada y su agresor sólo recibió una condena de cinco años. No es justo, la vida de mi hermana no vale cinco años; aunque nada reemplaza su vida, al menos tendríamos el consuelo de saber que un asesino no saldría a las calles en muchos años", compartió Dulce con firmeza y dolor.

Claudia Muñoz Flores, madre de tres hijas, también se sumó a la marcha, expresando su solidaridad con todas las mujeres que han sufrido pérdidas debido a la violencia de género. "Yo marcho hoy por mis hijas, tengo tres y no me gustaría que nunca les pasara nada malo, hoy me uno con solidaridad a todas aquellas que han perdido a una madre, a una hermana, a una amiga, mi apoyo está con todas las mujeres", expresó con determinación.

El Día Internacional de la Mujer no solo es un momento para conmemorar los avances logrados en la lucha por la igualdad de derechos, sino también para recordar a aquellas mujeres que han sido víctimas de feminicidio y violencia, en Reynosa, como en muchas otras ciudades del país y del mundo, la marcha fue una muestra palpable de que la lucha continúa y que la memoria colectiva es fundamental para seguir exigiendo justicia y equidad.

Esta jornada, llena de consignas, testimonios y llamados a la acción, reafirmó que el camino hacia la igualdad de género sigue siendo una tarea pendiente, pero que la unión de mujeres y hombres comprometidos con la causa sigue siendo la clave para construir un futuro más justo para todos.