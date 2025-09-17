Marcelo Olán refrenda su aspiración por la alcaldía

En seguimiento a los recientes "destapes" de personajes y partidos como el PVEM, el PT y otras fuerzas políticas, ahora Marcelo Olán Mendoza del Partido MORENA, refrendó su legítima aspiración para ser candidato a la Presidente Municipal de Reynosa en el proceso que se avecina.

"Es un objetivo que he abrazado con mucha pasión a partir de la creación del partido Movimiento de Regeneración Nacional, del que soy uno de los primeros afiliados a nivel nacional y cuya militancia ha renovado con mi reciente reafiliación", subrayó.

"Que se oiga claro y que se oiga fuerte, sí aspiro a la alcaldía de Reynosa donde he radicado durante los últimos 23 años de mi vida y en tanto se llegan los tiempos oficiales, trabajo en la construcción de una estructura social triunfadora al interior, a la que diariamente se van sumando muchas valiosas personas más!, agregó.

Olán Mendoza, es funcionario público del Gobierno del Estado desde agosto del 2024 y sus tiempos libres, los ha utilizado desde entonces para conocer la problemática social y aportar soluciones, ya sea como asesor general de la fundación que lleva su nombre y preside la maestra Hilda Ortiz o bien desde su cargo de Presidente Honorífico de la Asociación 12 de Julio de Abogados en Acción y Reacción.

Entre tanto, las tareas de apoyo a través de brigadas y acciones específicas lo han llevado a la construcción de tres casas completas que ha donado a familias en desgracia y ha contribuido con una labor cercana con una relación fraterna con la mayor parte de los clubes y asociaciones bien constituidas.

El acercamiento de empresarios constructores, profesores, enfermeras, abogados, músicos, estudiantes, obreros, líderes de colonos, transportistas, emprendedores y demás es notable, atacamos la problemática social y sus efectos y cautelosamente, no hablamos de política hasta que se den los tiempos, precisó.

"Percibo a Reynosa como la ciudad de los grandes retos, con una enorme necesidad de una administración municipal con talento, en la que se requiere una depuración del funcionario que desvía el presupuesto y que ha perdido el objetivo central de todo mando gubernamental que es el de resolver las carencias sociales con recursos fiscalizados; alguien que sea gestor del beneficio plural y no el propio; un ente que garantice seguridad a la inversión y a los ciudadanos, sobre todo que gobierne de puertas abiertas que trabaje 24 horas al día, sin mentiras, ni falsedades", puntualizó.



