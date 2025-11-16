Reynosa exige: ¡Basta de abusos!

Gigantescas mantas de color negro con la leyenda "FUERA MAKIFAMILIA" fueron colocadas en la fachada de la Presidencia Municipal por integrantes de la Generación Z, quienes acudieron vestidos de negro en una enérgica protesta contra lo que califican como "una década de mal gobierno de los Peña Ortiz", como los manifestantes los denominan.

Los jóvenes señalaron que su protesta fue "directamente contra el séquito familiar que lleva 10 años en el gobierno municipal, como si los reynosenses fueran su imperio político", expresaron.

Al mismo tiempo, exigieron obras y servicios públicos en las colonias y en distintos sectores de la ciudad. La manifestación inició frente a la Presidencia Municipal alrededor de las 13:00 horas, convocada por integrantes de la Generación Z.

A continuación, los manifestantes expusieron las principales inquietudes y demandas ciudadanas:

"Reynosa está en el abandono; el gobierno sólo aparece para exigir votos".

"Mientras la ciudad se hunde, las autoridades municipales viven en una realidad alterna".

"Estamos hartos de un gobierno que se esconde detrás de los partidos políticos".

"Estamos en contra de los manejos turbios y complicidades que jamás se aclaran".

"Exigimos que el gobierno municipal cumpla con los servicios públicos en las colonias".

"La inseguridad es diaria, mientras repiten discursos que ya nadie cree".

"La gente exige responsabilidad del gobierno, mientras ellos juegan a gobernar."

"Ya basta: no queremos gobiernos municipales que sólo se burlan de la gente."

"Las calles están destrozadas; exigimos responsabilidad del gobierno municipal."

"Ya basta de gobiernos que sólo se burlan del pueblo y no hacen nada por la ciudad."

Al término de la protesta, los participantes colocaron una manta negra de gran tamaño en la Presidencia Municipal con la leyenda "FUERA MAKIFAMILIA".

En la fachada fue colocada una manta negra por integrantes de la Generación Z.

Debido —según señalaron— a la grave inseguridad y la violencia contra la ciudadanía, algunos manifestantes colocaron sus manos ensangrentadas en los vidrios de las oficinas de la Presidencia Municipal como parte de la protesta simbólica.



