UTTN acerca a alumnos hacia la realidad laboral

Con el objetivo de reforzar su formación práctica, estudiantes del Primer Cuatrimestre de la carrera de Mantenimiento de la Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte (UTTN) realizaron una visita técnica a la empresa Servicios Industriales ROCOVH, donde conocieron de manera directa los procesos de mantenimiento industrial, así como la operación y conservación de equipo especializado.

Durante la actividad participaron alumnos del Grupo "B", acompañados por su profesor, José Ángel Arriaga Pérez. La visita fue coordinada por Gerardo Daniel Ávila Ramos, quien dio la bienvenida al grupo y presentó al personal técnico responsable del recorrido por las instalaciones.

El recorrido inició en el área de máquinas-herramienta, donde se explicaron los procesos de maquinado en equipos convencionales y CNC, como la fresadora y el torno. En este espacio, los estudiantes conocieron las herramientas utilizadas, los materiales de trabajo, las piezas fabricadas y los procedimientos de mantenimiento aplicados a dichos equipos.

Posteriormente, se realizó una demostración de programación CNC, lo que permitió a los alumnos comprender la lógica y los parámetros empleados en la operación automatizada. Asimismo, el personal técnico explicó la operación segura del montacargas, haciendo énfasis en su manejo en campo y el mantenimiento preventivo requerido.

Como parte de la jornada, los estudiantes observaron y realizaron prácticas supervisadas con la plataforma de tijera Genie GS 3246, utilizando el equipo de seguridad personal correspondiente. En el área de soldadura, se presentaron los distintos procesos que desarrolla la empresa, las normas de seguridad aplicables y los materiales empleados.

Finalmente, en el área de rectificado se explicaron los métodos y equipos utilizados, resolviendo dudas relacionadas con los procesos productivos y su mantenimiento.

La visita permitió a los alumnos tener un acercamiento directo con los procesos reales de la industria del mantenimiento, fortaleciendo los conocimientos adquiridos en el aula y contribuyendo a su desarrollo profesional.