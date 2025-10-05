La maleza y árboles sin podar invaden camellón

Invadido de maleza, montones de tierra y palmas y distintas especies de árboles sin podar. Es como se aprecia el camellón que divide la avenida Rodolfo Garza Cantú a la altura de la colonia Jacinto López; unos comerciantes de la zona piden a las autoridades que realicen la limpieza y mantenimiento necesario de manera más habitual.

Se trata de una zona bastante transitada, la cual es utilizada por decenas de comerciantes, quienes se trasladan de un lado a otro de la avenida para llegar a su lugar de trabajo; sin embargo, la falta de limpieza dificulta su traslado, además de que en ocasiones es inevitable no ensuciar su vestimenta o calzado antes de llegar a su destino.

"Pues sí, ya hace falta que limpien aquí; sabemos que a veces es imposible que dure limpio, sobre todo cuando llueve, pero se les ha sugerido que coloquen pasto sintético, piedras o alguna otra cosa, para evitar que crezca el zacate tan rápido.

Nosotros, como somos los afectados, pedimos que no le den tanto tiempo y no se esperen a que empiecen las lluvias porque esto se pone peor", detalló Eleazar Contreras, trabajador de un establecimiento cercano.

Mencionan que, ante la presencia de lluvias, la zona se torna lodosa, por lo que se vuelve peligrosa para transeúntes, personas de la tercera edad e incluso estudiantes que habitualmente cruzan la avenida; piden a las autoridades de Servicios Públicos Primarios que atiendan su petición.