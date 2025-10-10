Llega contagio de ´Mano-Pie-Boca´ a secundaria en Reynosa

La nueva enfermedad sigue en aumento y ahora afecta a secundarias

Los casos de la enfermedad han trascendido las aulas de educación inicial y primaria, llegando a las secundarias. Esto ha generado inquietud entre los padres de familia, quienes temen por la salud de sus hijos. Aunque la enfermedad no es grave, requiere atención médica inmediata para evitar complicaciones.

Pese a que inicialmente el grupo de riesgo se consideraba en menores de seis años, este caso en una estudiante de 12 años cambia el panorama epidemiológico y amplía el rango de atención preventiva. De acuerdo con datos proporcionados por las autoridades sanitarias, en la ciudad de Reynosa se reporta un total de 49 casos confirmados hasta el momento.

Enrique Castillo Almazán, coordinador de Vectores, informó que desde ayer se suspendieron las clases.

A 49 aumento el número de casos de la Enfermedad Mano-Pie-Boca en Reynosa.

Así lo revelaron autoridades de Salud de esta ciudad, cifra en la que se incluyeron los casos registrados en el Jardín de Niños Juan Escutia.

Y para orientar a los directores, docentes y a los padres y madres de familia, se les viene capacitando sobre las formas de prevenir que surjan nuevos contagios.

Les estamos recomendando la limpieza de las instalaciones con pinol psra cortar la transmisión pero también a qué estén atentos y a notificar de manera inmediata a esta dirección de Salud Bienestar Distrito IV cualquier otro caso que lleguen a detectar en las escuelas.

Además de la limpieza de salones, sanitarios y demás, también se apoya a escuelas con la fumigacion.

Mañana jueves se realizará una reunión con directores de escuelas donde se hayan presentado casos con el fin de capacitarlos y de informarles sobre las medidas que deben tomar para detener el virus y la enfermedad, dijo para terminar Iliana Cantú.

SUSPENDEN CLASES

Debido a un caso un secundaria de una estudiante de secundaria contagiada por el virus boca-manos-pies de secundaria, se suspendieron las clases en la Secundaria General Número 15 "Enrique Hernández Alonso".

El hecho que alertó a las autoridades educativas, las mismas que dieron aviso a las autoridades sanitarias, determinó realizar las acciones pertinentes dentro del plantel.

Los hechos se registraron en la Escuela Secundaria General Número 15 "Enrique Hernández Alonso", donde, de acuerdo a información proporcionada por la directora del plantel, Bertha Lilia Garza Guevara, la estudiante manifestó dolor de garganta al llegar a clases.

Ante esto se aplicó el protocolo y se notificó a la madre de familia. Posteriormente, la menor fue llevada al Seguro 40, donde se confirmó que presentaba síntomas compatibles con el virus de boca, manos y pies.

SANITIZAN LA ESCUELA

Luego de la confirmación fue que el personal administrativo del plantel decidió cerrar temporalmente, solicitando de manera inmediata el apoyo por parte de las autoridades de la Secretaría de Salud, quienes iniciaron con la limpieza y sanitización del lugar.

El coordinador de vectores, Enrique Castillo Almazán, detalló. "Esta mezcla se llama Bioxer, es un sanitizante que lo puedes utilizar sin ningún problema. Después de una hora de aplicación ya pueden entrar los alumnos. En esta escuela no hubo clases, pero estamos trabajando y no hay ningún problema con el producto".

"Sí nos saca de contexto, porque no estábamos en la cuestión de la edad. Aquí hay primaria y kínder, y sabíamos de casos en esos niveles, pero no esperábamos presentarlo en secundaria, con una alumna de 12 años", comentó la directora Garza Guevara.