Ganaderos de Reynosa se suman a protestas mañana

Un grupo de ganaderos de Reynosa se sumarán a las manifestaciones de protesta anunciadas por productores de granos para el lunes próximo.

"Vamos a estar ahí para solidarizarnos con las demandas que consideramos son justificadas por cuanto a solicitar con insistencia al gobierno federal precios justos para sus cosechas", dijo Gildardo López Hinojosa, vocal y asesor de la presidencia de la Asociación Ganadera Local (AGL)

Hasta donde se ha informado, inicialmente los productores se concentrarán en la Brecha 102 frente a la cual se encuentran las instalaciones de la SADER (Secretaría de Desarrollo Rural) para de ahí partir con rumbo al puente internacional Reynosa-Pharr.

Entendemos la necesidad que hay entre los maiceros, sorgueros y trigueros por cuanto a lograr un precio justo para sus granos, de ahí que vayamos a estar en el evento del que se espera un buen resultado por parte de las altas autoridades del gobierno federal.

En el caso de los ganaderos, también requerimos de apoyos de diferente tipo para fortalecer la producción pecuaria.

Los respaldos que se recibían a través del programa de apoyo a la ganadería, fueron eliminados aún cuando se justificaban y representaban un beneficio para quienes nos dedicamos a la producción de alimentos en los ranchos de Reynosa y de toda la república mexicana, puntualizó López Hinojosa.

Mientras tanto, la CANACAR pidió a los transportistas y campesinos que participarán en la marcha privilegiar el diálogo con las instituciones y evitar acciones que perjudiquen a la población y a la cadena logística nacional.

Dijo que "los bloqueos afectan gravemente a la economía del país, generan riesgos para la ciudadanía y comprometen la seguridad de los operadores, los vehículos y las mercancías".

Aseguró que el "diálogo es la única vía responsable para atender las inquietudes del sector".

El Frente Nacional para el Rescate de Campo Mexicano, el Movimiento Agrícola Campesino, la Asociación Nacional Transportista y otras organizaciones hicieron un llamado a manifestarse pacíficamente en puntos clave y fronteras del país el próximo lunes, lo que incluye liberación de casetas y bloqueos a carreteras.