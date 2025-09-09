Aprenden uso de sirenas y conducir con precaución

Para fortalecer los conocimientos y habilidades de sus elementos, la Cruz Roja Mexicana, sede Nacional, ofreció a 29 paramédicos una capacitación que los certifica como Operadores de Vehículos de Emergencia.

Con esto, los participantes no solo contarán con un título como Técnicos en Urgencias Médicas, sino que estarán debidamente preparados para conducir una ambulancia.

Además de las maniobras de conducción, los asistentes recibieron información valiosa como las distintas funciones de cada tono de la sirena, lo que los orienta para decidir por qué carril debe desplazarse una ambulancia cuando va a una emergencia, conocimiento básico de la unidad, dimensiones, medidas preventivas al ir circulando, cómo se debe utilizar el vehículo, además del reglamento de tránsito, las obligaciones y responsabilidad que este puesto implica.