Piden endurecer penas por el maltrato animal

Animalistas de la ciudad de Reynosa piden a las autoridades de Protección Animal mayor dureza en cuanto a las sanciones aplicadas a las personas que resultan responsables de maltrato animal; solicitan que no solo se limiten a aplicar multas, sino que también se den a la tarea de dar seguimiento a los casos. Indican que, habitualmente, al pagar sus dueños las multas, los animales siguen siendo maltratados.

Mercedes Martínez, representante de CRAI (Comunidad de Rescatistas Animalistas Independientes), señaló, "Los reportes siguen y siguen; desafortunadamente, necesitamos que se endurezcan lo que son las sanciones y que ya se cumpla realmente el reglamento, lo que es la ley de protección animal, porque sí estamos viendo que están reportando y pues nada más, protección animal va y les da un requerimiento de una multa y es todo; el perro sigue en el mismo domicilio y lo siguen maltratando".

Destaco que, en el caso de situaciones en las que algún perro se comporte de manera agresiva y llegue a causar daño, debe realizarse el reporte correspondiente ante el Antirrábico; serán ellos quienes determinarán el proceder tanto con el animal como con los dueños.

"Aquí sí se necesitan, desafortunadamente, las sanciones más elevadas para que la gente pueda entender que su mascota debe estar dentro del domicilio y no amarrada, porque al estar amarrados ellos se estresan y cualquier contacto con personas u otras mascotas puede volverse violento", detalló Martínez.

Asimismo, hizo énfasis en la importancia de la aplicación de la vacuna contra la rabia, sobre todo en esta temporada de calor intenso, y reconoció la participación ciudadana respecto a cumplir con esta medida de prevención, tanto para las mascotas como para la comunidad en la que habitan. "La población está respondiendo muy bien y están llenos el antirrábico y los médicos veterinarios; también en particular, esa es la ventaja, que sí está respondiendo la ciudadanía", expresó.



