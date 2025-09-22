Invaden maleza y árboles el lateral del canal Rodhe

Inundada de maleza, es como se encuentra la lateral del canal Guillermo Rodhe, a la altura de la colonia Loma Linda; cada vez son más los árboles que crecen, limitando la visibilidad a los conductores, quienes transitan sobre la calle Manuel Tárrega.

Es gracias a las recientes lluvias que los arbustos crecen con mayor rapidez. Esta situación. Preocupa a comerciantes que se ubican frente al canal, ya que señala la cantidad de mosquitos y demás insectos que abundan en la zona; se ha convertido en una verdadera molestia que no les permite laborar al exterior de sus negocios a ciertas horas de la tarde.

"Pues si nos da miedo que nos vaya a picar algún animal aquí en el taller, nosotros nos tiramos en el piso y, pues, tenemos que estar afuera; hacemos el llamado a servicios públicos primarios para que acudan a realizar la limpieza", es la solicitud de Refugio Ramirez, trabajador de un negocio cercano.

Cabe señalar que, en algunos tramos, la cantidad de maleza es tal que ya incluso invade un tramo carretero, lo que además provoca que los vehículos invadan el carril contrario a su paso por el lugar, lo cual representa un peligro para quienes circulan en sentido opuesto.

Una de las calles apenas es visible ante la extensa vegetación.



