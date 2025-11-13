Consiguen su sustento entre malabares y parabrisas

La falta de oportunidades en la actualidad genera un incremento en el problema del subempleo en Reynosa, participando en su mayoría jóvenes en actividades que les permitan ganarse al menos una moneda en los principales cruceros de la ciudad.

Algunos realizan malabares, como el joven que se encuentra en el crucero ubicado entre la avenida Hidalgo y la calle llamada línea del gas.

Mientras la mayoría de las personas limpia los parabrisas en busca de una o varias monedas, en los diversos sectores se han observado parasitos, traga humo, limosneros y gentes que solicitan cooperación con un bote en la mano.

Debido a la falta de empleo formal, cada vez es más frecuente entrar en la calle, los bulevares y las avenidas de la ciudad personas que han ingresado al subempleo, con el propósito de tratar de obtener el sustento diario.

En otros casos, algunos adultos traen consigo personas de la tercera edad con alguna discapacidad, solicitando dinero a los conductores particulares y choferes de las unidades, ya sean de carga o de pasajeros.

Aunque no hay cifras oficiales acerca del desempleo en la ciudad, durante el año se observó que en los cruceros principales de las vialidades con mayor circulación, se ha registrado insensible aumento en el numero de personas que laboran en la informalidad.

Pese a que antes se veía a algunas indigenas cargando menores de edad en las espalda para solicitar un peso o varias monedas en los cruceros viales, a la fecha su presencia ha disminuido de manera sensible, lo que es importante, debido a que se ponía en riesgo la seguridad de otros menores que ellas mismas ponían en las calles principales y los camellones.



