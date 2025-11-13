Reviven en escuela la magia del correo

En un ambiente lleno de emoción, alumnos de la Escuela Primaria "Miguel Hidalgo", ubicada en la zona centro de Reynosa, celebraron el Día del Cartero con un evento especial para reconocer la valiosa labor de quienes, día a día, recorren calles entregando la correspondencia.

Durante la conmemoración, los alumnos disfrutaron de un recorrido en motocicleta, incluso un grupo de estudiantes se vistieron de cartas.

María de los Ángeles Cavazos García, directora del plantel, comentó la importancia de mantener viva la tradición de escribir cartas, una práctica que fomenta la redacción, la comprensión lectora y la expresión de sentimientos.

"Ahorita con los medios digitales se ha ido de alguna manera minimizando, sin embargo, es importante que el niño sepa elaborar una carta, cuáles son sus elementos, la redacción, la letra, entonces sí nos apoya bastante y los niños se motivan al ver a los personajes aquí en vivo y a todo color", dijo.

Durante la conmemoración, los niños entregaron una carta de reconocimiento al personal del Servicio Postal Mexicano.

La directora, recordó que esta colaboración con el Servicio Postal Mexicano también se replica en fechas especiales, como Navidad, cuando los niños escriben sus cartas a Santa Claus, una actividad que mantiene viva la ilusión y el interés por la escritura.

Por su parte, Román Reyes, cartero del Servicio Postal Mexicano, agradeció el homenaje y reiteró que el correo sigue siendo una opción accesible y confiable para enviar cartas o paquetería, con costos más económicos que los servicios privados.

"Todavía hay algunos que reconocen la figura emblemática del cartero y la verdad nos llena de mucha emoción saber que todavía nos reconocen en algunos sectores de la ciudad, seguir utilizando lo que es el correo en cualquier modalidad de paquetería, cartas, que a final de cuentas eso es lo emblemático del correo las cartas", expresó.



