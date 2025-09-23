Continúa sin ser atendido el caso de la maestra Leidy

A poco más de tres semanas de haber sido retirada de su cargo bajo el argumento de una presunta queja por parte de algunos padres de familia la docente de preescolar Reyna Leidy Zuñiga García, quien hasta inicio del mes de septiembre se encontraba a cargo de un grupo de alumnos del Jardín de Niños Josefa Ortiz de Domínguez ubicado en la calle Rubí de la colonia Arco Iris, señala que continúa sin recibir una respuesta clara por parte de las autoridades educativas.

La maestra Leidy, como es conocida en la comunidad, y a quien describen como una educadora capacitada y capaz de ofrecer resultados satisfactorios en cuanto al desempeño académico de sus alumnos gracias a sus métodos de enseñanza, continúa recibiendo el apoyo de padres de familia de pequeños quienes fueron o son sus alumnos en clases de apoyo.

Sin embargo, refiere que el panorama es distinto respecto al actuar de las autoridades educativas, ya que hasta el momento continúa la incertidumbre de saber por qué no se le permite realizar su trabajo en el plantel educativo que tiene asignado de manera oficial y por cuánto tiempo más se mantendrá esta situación sin que nadie intervenga.

La mañana del lunes, tanto padres como la docente afectada permanecieron a las afueras del plantel; ya referían que habían sido citados por la supervisora de zona; sin embargo, nunca llegó. No llegó la maestra a las 8 de la mañana. El día viernes citó a los padres de familia aquí en el Jardín de Niños Josefa Ortiz de Domínguez, junto conmigo, y no llegó la maestra. Yo creo que también tiene miedo, ¿verdad? Yo ya fui a todas las dependencias de Reynosa, al CREDE con la jefa de sector, también al sector cinco, a Derechos Humanos, a Victoria y nada, son tres semanas, espera, espera, que tengo que esperar si yo no temo nada, si yo no hice nada malo, ¿por qué tengo que estar sentada en inspección esperando a ver cuánto tiempo?

La afectada indica que, de acuerdo a autoridades de Derechos Humanos, el oficio que le fue presentado al momento de retirarla de sus labores es falso. "Ya fui y me dijeron en Derechos Humanos que este documento es falso, que la directora fue quien lo hizo, Derechos Humanos no mandó nada", expresó.

Exigen ya intervención de las autoridades educativas, ya que, además del caso de la docente, reportan una serie de supuestas irregularidades cometidas por parte de la directora en el plantel educativo.

"No tiene ética de ser directora, no tiene ética; ahorita se burló de nosotros. De hecho, desde que entró al portón, viene, voltea y se burla de nosotros porque estamos aquí manifestándonos; nosotros lo que queremos es a la maestra de regreso", declaró Isabel Camarillo, una de las madres de familia presentes.



