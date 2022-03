´Madrugan´ al Cabildo: Nadie sabe, nadie supo

La comisión de Protección Civil ante el Cabildo de esta frontera buscará el diálogo con la coordinación de Protección Civil y Bomberos, a fin de que se esclarezca hacía dónde y bajo qué argumentos se comenzaron a aplicar cobros de derechos a consultorios médicos.

El regidor encargado Juan González Lozano, explicó:

"Primero necesitaremos ver el porqué, cuáles son las causas de poner estos cobros y garantizar a los negocios que no sea una medida recaudatoria, ya que antes no se hacía, vamos a buscar el dialogo con el coordinador, porque esto no fue un acuerdo de la comisión".

El cobro de al menos 480 pesos causo inconformidad entre el gremio médico a quienes hasta hace unos días les fue notificado, como parte de operativos de inspección y vigilancia.

Pero además de este cobro, los negocios deben comprobar capacitaciones a su personal, incluyendo secretarias, para actuar en caso de emergencias. "Las capacitaciones también llevan un costo, pero tienen que ser a un costo simbólico, porque la economía está muy perjudicada, aunque sean los consultorios un gremio esencial, ellos también pagan servicios básicos, renta, salarios, ellos deben estar preparados para una emergencia, saber cómo actuar, en un incendio, paro cardiaco, desmayo, aparte luego tienen extintores caducados o sin saber cómo se usa".