Cierran con candados la escuela para niños

Madres de familia optaron por poner candados a los portones del jardín de niños Josefa Ortiz de Domínguez, ubicado en la calle Rubí de la colonia Arco Iris, esto ante la falta de respuesta por parte de las autoridades educativas respecto al caso de la maestra Leidy.

Desde el pasado 8 de octubre, las afectadas han permanecido a las afueras del plantel en espera de ser escuchadas; sin embargo, refieren que solo han sido víctimas de amenazas a través de redes sociales.

Refieren que hasta el momento ni autoridades, directivos del plantel o personal docente se han presentado, y pese a que las madres buscan llegar a un acuerdo a través del diálogo, este no ha sido posible.

"Lo que estamos esperando los padres de familia es que venga el jurídico porque hay muchas cosas que no están aclaradas en forma de caja y pues esperamos que ya sea lo más pronto posible porque nada más nos traen vueltas y vueltas.

A las autoridades de Victoria ya les marcamos y nos dicen que van a venir y pues nadie viene, nadie nos da una respuesta y pues necesitamos que ya, porque la verdad ahora ya hasta en redes sociales hay amenazas y pues es difícil estar aquí pero pues creo yo que la escuela es de la comunidad no de los maestros, ni de los de Victoria, ni de la directora, la escuela es de los padres de familia y es una injusticia lo que le están haciendo a la maestra", refirió Blanca Ortiz.

"Ya no había otra manera, fuimos con la inspectora, fuimos al CREDE, hablamos con el supervisor Rodolfo de Victoria, nos dio largas y a base de esto nosotros decidimos en una manera de manifestarnos, cerramos el plantel, nosotros estamos inconformes, porque ha habido más casos de otros planteles donde viene un abuso de un maestro contra los alumnos, y ¿qué se hace?, vienen sus superiores, lo dejan trabajar, porque ese es un proceso, las demandas son un proceso, porque él sí está trabajando en su lugar y porque a la maestra no la dejan", explicó Isabel Vázquez, una de las madres inconformes.

Ante la negativa de la actual directora del plantel a acatar las indicaciones por parte de las autoridades, quienes a través de un oficio le giraron indicaciones precisas de reincorporar a la maestra Leidy Zuñiga García a su lugar de trabajo, las presentes piden la intervención de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Educación Pública.

"Nosotras dijimos, si vienen las maestras y quieren dar clases, les vamos a abrir, pero ninguna maestra se ha presentado hasta ahora y ellas nos acusan de que nosotras estamos suspendiendo las clases y claro que no. "No estamos en contra de nadie ni en contra de la educación de los niños; nosotros queremos que haga clases porque a todos nos afecta. Si las maestras ya se hubieran presentado o la directora a hablar con los padres de familia que estamos inconformes, ya fuera otra cosa. A la directora Martha de la Fuente la hacemos responsable de lo que nos pase a las madres de familia, porque hay muchas amenazas", detalló Ortiz.

Al respecto, Leidy Zuñiga García, la docente afectada, quien permanece en la inspección de la zona 57, solicita a las autoridades su pronta intervención. "Quiero mencionar que yo no cierro la escuela, esta fue decisión de los padres de familia; yo, cuando ellos me comentaron, yo comenté que yo no quería que ellos hicieran eso, pero ya viendo que la directora no quiere y la supervisora también le comenta a los padres de familia, ustedes están en su debido derecho, la comunidad es dueña de la escuela, así que ustedes hagan lo que crean pertinente y, pues, fue decisión de los padres de familia".