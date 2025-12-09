En marcha los Macrocentros de Vacunación

Ponen en marcha programa denominado Macrocentros de Vacunación Temporada Invernal, el cual inició ayer lunes 8 de noviembre y concluirá el 14 del mismo mes.

"Esta es una estrategia encaminada aplicar la mayor cantidad de dosis contra el Covid-19, Influenza y Neumococo, pero ahora en centros comerciales de Reynosa", dijo Iliana Villarreal Cantú, titular de Salud Bienestar Distrito IV.

Para tal efecto, se seleccionaron 12 centros comerciales distribuidos en diferentes sectores de la ciudad, en los que desde ayer lunes empezaron a aplicar vacunas para prevenir enfermedades propias del invierno.

De igual forma se incluyó la Central de Autobuses, en la que también se atenderá a los pasajeros que van o vienen de viaje que deseen una dosis contra el Covid-19, Neumococo o Influenza.

"La vacunación será para toda la familia y además se completarán esquemas básicos de vacunación", sostuvo Villarreal Cantú.

Añadió que también en la plaza principal Miguel Hidalgo se llevarán acciones similares.

APÚNTELE