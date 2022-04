Luto y muerte... hoy resurrección

Las labores liturgias se enfocaron al luto y muerte de Jesucristo previo a su resurrección, que la iglesia católica conmemorará este domingo, a través del pregón pascual, lecturas y eucaristía.

Afuera de la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe había vendedores de veladoras, cirios y botellas de agua, que posteriormente el sacerdote bendijo, en una muestra de llevarlas a casa para preservar la unión familiar y valores.

Durante el sábado santo la Iglesia permaneció junto al sepulcro, meditando su pasión y su muerte.

"Es un día en silencio, donde conmemoramos el fallecimiento de Jesucristo un día antes de su resurrección, desde casa se pide la oración, recordar que el mundo necesita paz, fuerza y fe, nuestros hermanos de Ucrania están sufriendo una guerra, esta al otro lado del mundo pero todos somos hermanos, tenemos que unirnos", se refirió durante la ceremonia litúrgica.

Las oraciones por la paz, fueron promovidas por la iglesia católica durante toda la cuaresma, que dio inició la primera semana de marzo con la colocación de ceniza.

Al ser la guerra de Ucrania y Rusia un acto que ha dejado miles de fallecimientos y millones de desplazados, en Reynosa se evocó a pedir un término, aunado al bienestar de la sociedad local que ha enfrentado diversas situaciones de riesgo. "Hacia dos años que por cuestiones de la pandemia no podíamos efectuar ceremonias presenciales, para nosotros es muy gratificante ver que la iglesia ha sido llena de fieles que buscan a Dios, que no se olvidan de las tradiciones, ni de mejorar en sus familias, esta cuaresma y Semana Santa nos ha demostrado que somos fuertes, que para la fe y Dios no hay imposibles", refirió el sacerdote José Luis Cerra Luna.

Durante el evangelio se recordó la búsqueda de las mujeres en el sepulcro de Jesucristo y la reflexión de "¿Porqué buscan entre los muertos, al que esta vivo".

EL MAÑANA evidenció que los últimos días santos, la iglesia católica desde Reynosa centralizó los eventos a las comunidades necesitadas, además de Ucrania, incluyeron a los migrantes, haitianos y centroamericanos que esperan en esta ciudad, llegar a Estados Unidos

Afuera las iglesias se vendieron cirios y veladoras, este domingo, católicos conmemorarán la resurrección de Jesucristo.