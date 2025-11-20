Sostiene acercamiento PT con líder de Morena

El coordinador de afiliaciones del Partido del Trabajo (PT) en Reynosa, Rubén Iván Hernández, sostuvo un encuentro con la presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Morena Tamaulipas, Lupita Gómez Núñez, en el que subrayó el respeto y la comunicación institucional entre ambos partidos que han mantenido la alianza histórica de la Cuarta Transformación.

Hernández señaló que en su partido continúa el proceso de afiliación del PT en Reynosa y compartió el saludo del dirigente nacional petista, Alberto Anaya Gutiérrez. Detalló que este acercamiento forma parte del trabajo político que lleva a cabo el PT en la región.

"Reconocemos el espacio y el respeto de la presidenta estatal de Morena. Venimos a informar sobre el crecimiento que estamos impulsando en Reynosa y a mantener comunicación directa con la dirigencia en el estado", comentó.