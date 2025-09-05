Deja en hospital a su bebé, luego de nacer

Se solicita la colaboración urgente de la población de Reynosa para dar con el paradero de una joven de 23 años identificada como Verónica Sánchez Santiago, quien, de acuerdo a personal médico del Hospital General, dio a luz a un varón el pasado domingo.

Sin embargo, al recibir su alta, esta persona se retiró del lugar dejando inexplicablemente al recién nacido, quien tuvo que permanecer hospitalizado debido a que presentó complicaciones en su estado de salud.

Hasta el momento, la joven Sánchez Santiago no ha regresado a visitar al pequeño, quien continúa en tratamiento médico con el propósito evitar que se deteriore aun más la condición en la que se encuentra.

En tanto, Adrian Arjona García, jefe en turno del hospital, detalló que aún no se ha logrado localizar a ningún otro familiar del bebé, lo que es urgente.

"No se han localizado a los familiares, pero no se ha acabado la búsqueda".

Generalmente, se lleva días y hasta que Trabajo Social no diga la última palabra y haga su reporte al Ministerio Público, por lo que hasta este momento no podemos hablar de abandono.

Por el momento el niño está bien con nosotros, se le están dando los cuidados médicos necesarios", indicó Arjona García.

Asimismo, la jefa de Pediatría, Mayra Yuridia Muñe Maldonado, informó que, al nacer, el bebé presentó complicaciones, por lo que permanece en observación y bajo tratamientos con antibióticos.

"Le faltan tres días para terminar con su medicamento y tiene que estar aquí". Como el medicamento tiene que ser por la vena, tiene que estar con nosotros totalmente. Él está comiendo, está estable, no ha tenido ningún problema", refirió Maldonado.

De acuerdo a los datos proporcionados en su registro, la mujer dio a luz al bebé tiene residencia en el fraccionamiento Pirámides.

Las autoridades y trabajo social del nosocomio refieren que no ha sido localizada en el sitio.

Asimismo, dieron a conocer que, al no presentarse, Verónica Sánchez Santiago podría ser acusada por un presunto delito de abandono, por lo que el caso sería turnado al Ministerio Público.



