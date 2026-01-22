UMF 40 retoma urgencias nocturnas luego de 19 años

Después de 19 años sin contar con este servicio, la Unidad de Medicina Familiar número 40 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Reynosa, retomó el turno nocturno en el área de urgencias, con lo que se restablece la atención médica continua las 24 horas, de lunes a domingo.

La reapertura del servicio de urgencias nocturnas representa un avance importante para la atención de la derechohabiencia, sobre todo de ese sector de la ciudad, al permitir que la población cuente con atención médica durante todo el día y la noche, sin necesidad de trasladarse a otras unidades.

La unidad se encuentra ubicada en la colonia Jarachina Sur.

Autoridades de la UMF 40 reconocieron las gestiones realizadas por el titular del IMSS en Tamaulipas, doctor José Luis Aranza, así como el trabajo del equipo médico y administrativo que hizo posible la reactivación de este servicio.

Francisco Emmanuel Díaz Cisneros, director de la Unidad de Medicina Familiar número 40, destacó que la atención médica continua en el área de urgencias permitirá brindar servicios médicos de manera permanente, fortaleciendo la capacidad de respuesta ante emergencias y padecimientos que requieren atención inmediata.

Con esta acción, se amplía la cobertura y el acceso a los servicios de salud para las familias de esta zona de la ciudad, sobre todo trabajadores del sector maquilador.

La UMF 40 está ubicada en la colonia Jarachina Sur, justo a un lado de las maquiladoras, lo que representa un gran beneficio para los afiliados.



