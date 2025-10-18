Celebran lucha contra cáncer, ¡sin mastógrafo!

Fuera de servicio desde el año pasado se encuentra el mastógrafo con que cuenta el Hospital Materno Infantil.

A las mujeres que solicitan el servicio, simplemente las regresan o les dicen que acudan al Hospital General de Reynosa.

Hoy se conmemoró el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama y hubo algunas féminas que acudieron al nosocomio para preguntar si podían darles el servicio de mastografía, pero ahí les dijeron que no era posible porque el aparato que se utiliza para esa clase de estudios, continúa descompuesto.

Comentarios hechos por quienes tienen conocimiento del problema y que laboran en la unidad hospitalaria, señalan que el aparato en mención no está activo desde el 2024.

Dijeron ignorar también si los directivos de la misma institución encabezados por Eduardo López Torres, hayan hecho alguna gestión a nivel de la Secretaría de Salud de Tamaulipas en torno al particular dada la importancia que reviste el brindar un servicio de tal naturaleza y más en fechas como esta en que se conmemora el Día Mundial de la Lucha Contra el Cáncer de Mama.

El referido aparato se encuentra en el área de rayos X, pero sin funcionar. Se desconoce si habrá necesidad de sustituirlo por otro o será enviado para su reparación, en el caso de que tenga posibilidades de arreglarlo.



