Los tránsitos, sin control: Exigen frenar voracidad vial

El mejor ejemplo, según explicó la dirigencia local es la calle Morelos al cruce de Porfirio Díaz e Hidalgo.

"En especifico en este cruce, de la noche a la mañana el departamento de tránsito llegó a poner un letrero de prohibido estacionarse, con eso muchos vehículos fueron remolcados por la grúas, pedimos a Cabildo que revise eso, no es posible que se tomen estas medidas arbitrarias sin informarle al ciudadano, y sobre todo sin un estudio del porqué se toman estas calles, cuáles son los fundamentos", declaró Roberto Cruz Hernández, presidente de Canaco en Reynosa.

El llamado a cabildo se realizó hace algunas semanas, y en el también se incluyó la importancia de hacer un estudio de impacto vial, donde quede en claro qué lugares de la zona centro de Reynosa son dedicados al estacionamiento gratuito y cuáles no.

Además de poner orden a los uniformados, quienes cuentan con un incentivo del 10 por ciento por cada multa pagada.

MEDIDA RECAUDATORIA

"Ya hubo una primera reunión con los miembros de cabildo y nos comentaron que hubo el compromiso de restablecer el estacionamiento, pero ya pasaron más de dos semanas y vemos que no es así, no han cumplido, esto también sirve para que en lo subsecuente se haga un estudio de vialidad, para ver cuáles son las calles óptimas para el estacionamiento y cuáles no", y agregó:

"Necesitamos fundamentos, porque parece ser que solo una medida para beneficiar al servicio de grúa, algo recaudatorio de lo que estamos totalmente en contra, además vemos que se han incorporado empresas privadas que auxilian al arrastre de estos vehículos, cuando el cabildo en la administración pasada lo había prohibido, incluso se compraron grúas municipales para que el recurso fuera directo al municipio".

La zona centro de Reynosa es la que tiene mayor actividad comercial, tanto de locales como del Valle de Texas, ahí se encuentran cientos de tiendas de ropa, zapatos, joyería, electrónica, tiendas departamentales, maquillaje, belleza, de cuidado personal, restaurantes, y otras.

Por ello es que la Canaco considera urgente una respuesta de los miembros de Cabildo, para que los operativos grúa, no afecten la economía y afluencia en los comercios.

