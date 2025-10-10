Provocan lluvias encharcamientos en partes bajas

Aunado a la lluvia que por dos días consecutivos se registró en esta ciudad, se espera que hoy y mañana continúen las precipitaciones, por lo que se hace un llamado a los conductores para que extremen las medidas de seguridad.

El día de ayer el SMN y la CONAGUA pronosticaron lluvias muy fuertes con puntuales intensas de 75 a 150 milímetros en Tamaulipas, lo que afectó la región y en particular Reynosa, donde hubo inundaciones y encharcamientos.

Por su parte las autoridades de Protección Civil recomendaron a los conductores extremarlas precauciones al conducir.

Entre las medidas destacan reducir la velocidad, aumentarla distancia de seguridad con otros vehículos, encender las luces al conducir y evitar maniobras bruscas al frenar o al girar para no provocar accidentes.

Algunas calles y vialidades se inundaron como resultado de las lluvias, sin embargo después de varias horas todo volvió a la normalidad.

Las autoridades exhortaron a la población a informarse en las redes sociales de las dependencias, en los medios de comunicación y en las propias dependencias federales, estatales o locales para protegerse, ya que la seguridad de las personas es lo mas importante.

En caso de una inundación grave, se pidió a la ciudadanía llamar al numero de emergencia o a Protección Civil y Bomberos para evitar accidentes o percances que pongan en riesgo la vida.

Se pidió verificar sobre todo las paginas oficiales de las dependencias publicas con el propósito de estar bien informado y prevenir acciones que pongan en riesgo la seguridad de la comunidad, sobre todo en las colonias que son susceptibles de una inundación mayor.