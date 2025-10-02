Pronostica Meteorológico lluvias durante tres días

Para hoy jueves y los siguientes dos días el Servicio Metereológico Nacional de la CONAGUA, pronosticó que en el estado de Tamaulipas solo habrá chubascos de 5 a 25 milímetros, la temperatura será entre los 30 y 35 grados centígrados, con viento de 10 a 20 kilómetros por hora con rachas de 30 a 50 kilómetros por hora.

Pronosticó así mismo el Servicio Metereológico Nacional de la CONAGUA que mañana viernes 03 de octubre se registrarán intervalos de chubascos (5 a 25 mm) en el Estado de Tamaulipas

En el caso del día sábado 04 de octubre, el servicio Metereológico Nacional informó en su pronostico adelantado que se registrarán

Por lo que se refiere a las temperaturas máximas que prevalecerán, se indicó que oscilarán entre los 30 a 35 °C en la entidad, por lo que se reiteró el exhorto a la población para que se proteja de los rayos del sol, para evitar problemas de salud.



