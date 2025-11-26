Intensas lluvias provocan caos en Reynosa

Intensas lluvias se registraron este miércoles en Reynosa con la llegada del frente frío 16 a Tamaulipas, provocando inundaciones en calles y grandes afectaciones a los automovilistas que quedaron varados o fueron arrastrados por la corriente.

De acuerdo con las autoridades, el pronóstico era de lluvias para este miércoles y así ocurrió. Las autoridades informan que cayeron 3.3 pulgadas de lluvia en 45 minutos. Debido al nivel del agua, hubo necesidad de cerrar pasos vehiculares.

Además se reportan árboles y postes caídos, así como vehículos que quedaron varados debido a la corriente. Así como diversos percances vehiculares debido al pavimento mojado.

Hubo escuelas que resultaron inundadas, como el caso del Cetis 131 donde suspendieron clases cuidando la seguridad e integridad de los alumnos.

Las autoridades locales están evaluando la situación y han emitido alertas para los ciudadanos sobre las condiciones climáticas. Se recomienda a los automovilistas evitar salir a las calles hasta que la situación mejore.

Las inundaciones han causado caos en el tráfico de Reynosa, afectando a muchos ciudadanos que dependen de las vías principales para su desplazamiento.