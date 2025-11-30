Esperan ganaderos que retorne la lluvia

Ganaderos de Reynosa esperan que las lluvias continúen registrándose, pues hay todavía algunos ranchos donde se siguen presentando los estragos de la sequía.

"Por fortuna ayer, el miércoles pasado, les llovió a varios rancheros, por lo que las praderas estarán reverdeciendo en las próximas semanas. Sin embargo, hay otros que no tuvieron la suerte de ser beneficiados con las precipitaciones pluviales, pero ahí van saliendo adelante", dijo José Cantú López, presidente de la Asociación Ganadera Local.

¿Cuál es la situación de las plagas en el ganado?

En cuanto a las plagas de garrapata y mosca en el ganado, afirmó que gracias a quienes tienen ese problema, se ha ido controlando a través de los baños y la vacunación que se viene llevando a cabo.

Sobre los precios de los vacunos, han bajado últimamente, pero se considera que pese a ello, las cosas van bien. Más adelante, aseguró que los ganaderos locales también han estado apoyando las acciones que llevan a cabo los agricultores en sus demandas de precios justos para sus cosechas, así como otras necesidades urgentes que enfrenta la producción de granos.

¿Cómo han afectado los bloqueos a los ganaderos?

Finalmente, comentó Cantú López que no tienen reporte hasta el momento de que por los bloqueos que se llevaron a cabo en diferentes puntos carreteros, se hayan visto afectados algunos productores pecuarios, cuando tienen que trasladar ganado a la capital del estado, Victoria, para buscar compradores en las subastas ganaderas.