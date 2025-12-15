Minutos de lluvia colapsan ciudad

Una lluvia de apenas unos minutos fue suficiente para exhibir, una vez más, la fragilidad de la infraestructura urbana de Reynosa. La tarde del domingo, avenidas principales, bulevares y vialidades de alta afluencia quedaron anegadas, dejando como saldo decenas de vehículos varados o dañados, además de una circulación colapsada en diversos sectores de la ciudad.

La precipitación, aunque breve, provocó encharcamientos severos que obligaron a automovilistas y peatones a detener su marcha, dar vuelta en sentido contrario o buscar rutas alternas. En algunos puntos, el nivel del agua superó lo esperado, sorprendiendo a conductores que quedaron atrapados en medio de la corriente.

Las imágenes y videos no tardaron en circular en redes sociales, donde ciudadanos expresaron su molestia y preocupación. Para muchos, el escenario no fue una sorpresa, sino la repetición de una historia conocida: cada lluvia, por mínima que sea, se traduce en caos vial, daños materiales y riesgo para la población.

El temor no es menor. Habitantes recordaron episodios de años anteriores en los que lluvias más prolongadas derivaron en inundaciones severas, desbordamientos de drenes y calicheras, así como cuantiosas pérdidas económicas para familias y comerciantes. La memoria colectiva sigue fresca y la incertidumbre aumenta ante cualquier pronóstico de precipitaciones.

Si bien el gobierno municipal ha insistido en campañas de concientización para mantener limpias las coladeras y evitar tirar basura en la vía pública, ciudadanos consideran que estas acciones resultan insuficientes y, en muchos casos, meramente paliativas. Reconocen la corresponsabilidad social, pero advierten que el problema de fondo va más allá del comportamiento ciudadano.

Vecinos de zonas recurrentemente afectadas señalan la falta de un sistema de drenaje pluvial moderno y eficiente, capaz de soportar incluso lluvias moderadas. La ausencia de mantenimiento profundo, la insuficiencia de drenes y la falta de obras de ampliación siguen siendo, aseguran, una deuda pendiente de las autoridades.

"Cada vez que llueve, vivimos con miedo. No hablamos de tormentas, sino de lluvias normales", expresaron algunos afectados, quienes exigen una solución integral y de largo plazo que evite que Reynosa continúe colapsando ante cada precipitación.

PROBLEMA DE FONDO