Llevan 3 días sin luz, y la CFE, ni sus luces

Uno de los tantos reportes es el D040 5213013, entre otros tantos que se han realizado, pero sin tener alguna solución.

"Tenemos tres días; nos está afectando mucho por los bebés que tenemos. Hay mucho mosquito y hace mucho calor, le pedimos a la Comisión Federal de Electricidad que se ponga la mano en el corazón y nos reintegren la luz", exclamó.

Señaló que en la noche colocan veladoras y con un trapo o un cartón se echan aire ante los fuertes calorones.

"Que vengan a checar por qué estamos sin luz, necesitamos la luz por los niños, hay muchos mosquitos; les hacemos el llamado, ya tres días, que no nos castiguen más y que nos pongan la luz", recalcó.

José Guadalupe Colunga Ramos, otro vecino de la misma calle, expresó que es importante que den solución inmediata, porque los pequeños ya están picoteados por los zancudos.

"Ya no aguantamos, la mera verdad, mire cómo tenemos a los niños, y no es justo que los demás tengan luz; que lo hagan por los niños, los zancudos están a todo lo que da; muchos vecinos tenemos niños y Aurrerá está cerrada, y no es justo, porque sin servicio no podemos consumir la leche para los niños, los pañales", recalcó.

Advirtieron los vecinos a la empresa de electricidad que si no se atiende el problema de inmediato van a proceder de otra forma.

El problema se presentó el viernes alrededor de las 11:30 horas, antes de que llegaran las lluvias; solamente se fue la electricidad y no volvió.

Los niños son los que más sufren con el calor y los mosquitos.