Llegan a zona peatonal establecimientos fuertes

La calle peatonal Hidalgo representa un enorme atractivo para el comercio incluso para los grandes establecimientos, algunos de los cuales se están instalando en esta época de fin de año, expresó el dirigente de los comerciantes establecidos, Gerardo Cisneros.

En estos términos se expresó al expresar su confianza en que este tipo de negocios atraigan a mas clientes, y que se fomenten y se impulsen mas las ventas, lo que genera nuevas fuentes de empleo a los jóvenes y adultos.

Para nosotros es muy satistactorio que algunas de estas tiendas grandes se están instalando en la peatonal Hidalgo, que en las ultimas semanas cambió su imagen, en comparación con el pasado.

Destacó Cisneros que en este lugar hay armonía y tranquilidad, lo que permite atraer a un mayor número de clientes, lo que es muy importante durante esta temporada de fin de año.

Agregó el dirigente de los comerciantes establecidos que quienes tienen sus establecimientos se muestran muy entusiastas por la temporada que se avecina, ya que consideran que se puede registrar una importante derrama económica.

Hemos estado esperando esta época que es una de las mas importantes del año, y vamos a redoblar y unificar esfuerzos para aumentar el comercio formal, para que repunte esta actividad económica en beneficio de nuestros compañeros, enfatizó el dirigente de los negocios establecidos en la peatonal Hidalgo.

Consideró dirigente Cisneros que a partir del presente mes es muy posible que se comience a registrar un ligero aumento en la actividad comercial, lo que se reflejará en las ventas; estamos preparados para esta temporada, concluyó.



