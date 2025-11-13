Comercios se abrigan ante llegada del frío

Con la llegada de los frentes fríos, los comerciantes de Reynosa aprovechan para incrementar sus ventas con la oferta de ropa abrigadora, chamarras, suéteres y bufandas.

Tanto en mercados como en tiendas de ropa del centro y la periferia, se observan estantes de ropa de temporada.

Este periodo representa una oportunidad para recuperar las ventas, sobre todo con el programa El Buen Fin que ya se acerca.

La presencia de frentes fríos en las próximas semanas, incrementa la demanda de prendas invernales.



