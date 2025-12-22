Llega agua con lodo; contamina domicilios

Habitantes de las colonias Jarachina Norte y Jardines de Jarachina Sur denunciaron a través de redes sociales que durante el fin de semana el agua que llegó a sus hogares presentaba lodo y un fuerte olor a cañería, situación que generó inconformidad y provocó una ola de quejas que se extendió a otras zonas de la ciudad.

Los ciudadanos señalaron que el problema no es aislado. Además de la mala calidad del agua, los vecinos enfrentan de manera constante la falta de suministro o presión insuficiente, pese a contar con sus pagos al corriente.

Por ello, calificaron el servicio de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Comapa) como deficiente y solicitaron la intervención de las autoridades competentes.

La llegada de agua con lodo también contaminó los tinacos de almacenamiento, especialmente aquellos conectados directamente a la red, dejando a varias familias sin posibilidad de utilizar el recurso y obligándolas a realizar labores de limpieza sin contar con agua suficiente.

"Muchas veces no tenemos agua y cuando llega es con muy baja presión. Por eso conectamos el tinaco directo y racionamos lo más posible, a pesar de que somos una familia de cinco. Ahora el agua llegó con lodo y nos contaminó todo lo que teníamos almacenado; nos quedamos sin agua y tenemos que lavar el tinaco, ¿pero con qué agua?", expresó Margarita Reyna, residente del sector.

Los afectados reiteraron el llamado a Comapa y a las autoridades municipales para que atiendan los reportes y garanticen un servicio de agua potable digno y de calidad para todas las familias de la ciudad.

Este incidente refleja fallas estructurales y de mantenimiento en la red de agua potable, así como la falta de respuesta eficiente de la autoridad municipal ante denuncias recurrentes. La situación evidencia la necesidad de una supervisión más estricta y de mecanismos que permitan a los ciudadanos acceder a agua segura y confiable de manera constante.

UN AÑO PADECIENDO AGUAS NEGRAS

Vecinos del fraccionamiento Balcones de Alcalá denunciaron una fuga constante de aguas negras que, desde hace aproximadamente un año, afecta a diversas calles de la zona, principalmente Río Tamesi y Río Nilo, generando problemas de movilidad, malos olores y un posible riesgo para la salud pública.

De acuerdo con residentes y conductores que transitan diariamente por el sector, la fuga se origina en una de las coladeras principales; sin embargo, el problema no ha sido resuelto de manera definitiva, ya que las autoridades únicamente han aplicado medidas temporales que no han evitado la reaparición del derrame.

Los afectados señalaron que el origen del problema se encuentra en el sistema de drenaje pluvial, el cual se ve rebasado, especialmente durante la temporada de lluvias.

PELIGRA LA SALUD

En estos periodos, el brote de aguas negras se intensifica al mezclarse con el agua pluvial, provocando que la contaminación llegue hasta las entradas de los domicilios.

Además de las molestias por los olores fétidos, los vecinos advierten sobre el riesgo sanitario que representa la exposición constante a aguas residuales, así como el deterioro de la infraestructura vial.

Ante este panorama, los habitantes hicieron un llamado a la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA) para que intervenga de manera inmediata y se implemente una solución integral que atienda el problema de raíz y evite que continúe afectando a la población.



