Reportan 17 casos de dengue en sector Salud

Autoridades de salud hacen un llamado a la población para intensificar la limpieza y la eliminación de objetos inservibles, ya que son propicios para la reproducción del mosco transmisor del dengue.

En Reynosa, la Jurisdicción Sanitaria Número 4 reporta un total de 17 casos confirmados de dengue. Aunque la cifra es baja, se busca frenar la cadena de contagios.

El Sector Salud estatal informó que este año se han registrado 462 casos de dengue, de los cuales 286 se presentaron como no graves, 164 registraron signos de alarma, 12 pacientes presentaron gravedad de la enfermedad y a la fecha suman cuatro lamentables fallecimientos ocasionados por el dengue.

"Hacemos el llamado a la comunidad para que limpie los patios, para que saque los cacharros de sus viviendas. Con la estrategia 'lava, tapa, voltea y tira', se disminuye la probabilidad de formar criaderos de zancudos que provocan la enfermedad del dengue", dijo Iliana Villarreal Cantú, Jefa de la Jurisdicción Sanitaria número 4 en Reynosa.

Se pide a las familias revisar el patio para evitar que existan objetos que sean potenciales criaderos del dengue como llantas, botellas y cualquier recipiente inservible, además de verificar las azoteas y cortar la hierba.