Los productores listos para exportar ganado

Ganaderos de Reynosa afirmaron estar listos para reanudar la exportación de ganado bovino a Estados Unidos, al asegurar que sus hatos cumplen con los protocolos sanitarios y se mantienen bajo vigilancia permanente.

A nivel nacional, la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas informó que productores del norte del país cuentan con el estatus sanitario necesario para garantizar el tránsito de ganado sin riesgo de gusano barrenador, por lo que la reapertura de las exportaciones depende actualmente de negociaciones bilaterales entre México y Estados Unidos.

No obstante, en Tamaulipas la exportación de bovinos enfrenta su nivel más bajo en al menos los últimos 15 años. Durante el periodo 2024–2025, se exportaron 24 mil 365 cabezas, muy por debajo de las 154 mil 454 registradas en el ciclo 2020–2021.

En Reynosa, productores pecuarios manifestaron su inquietud por la detección de tres casos de gusano barrenador en los municipios de Llera, González y Altamira, situación que mantiene detenidos temporalmente los envíos de ganado hacia la Unión Americana.

José Cantú López, líder local de los productores de ganado bovino, señaló que confían en que la contingencia sea controlada y erradicada mediante los protocolos aplicados por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

"Por ahora la exportación seguirá detenida, pero estamos muy pendientes de nuestros animales y confiamos en que no aparezcan más casos en el estado", expresó.

Pese al escenario adverso, los ganaderos de Reynosa reiteraron que el sector está preparado para exportar en cuanto se autorice la reapertura, al mantener controles sanitarios estrictos en sus unidades de producción.



