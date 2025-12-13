Casi mil personas ya están en lista de espera

Una vez concluida la entrega de apoyos alimenticios correspondiente al 2025, ya se cuenta en la Delegación Bienestar Reynosa con una lista de espera de casi 1,000 personas que también están solicitando esa clase de ayuda.

"Vamos a estar en espera de que se nos notifique el año próximo si se incrementa el número de beneficiarios o se mantiene la cifra de 50,080 por cada bimestre", dijo Lizbeth Zamudio Balboa, delegada de SEBIEN Reynosa.

La entrega de las despensas a través del programa Alimentando tú Bienestar, culminó el pasado 21 de noviembre en el ejido Periquitos, donde se hicieron llegar más de 2,400 apoyos para igual número de familias campesinas del municipio.

En estos momentos estamos dedicados a ultimar detalles en torno a la documentación y expedientes oficiales de quienes han resultado favorecidos, papeles que avalan la entrega de las últimas 50,080 despensas distribuidas en el último bimestre.

Por tal motivo, el personal que ha participado en este tipo de labores de llenado de expedientes, se encuentra llevando a cabo el trabajo correspondiente en la oficina con que contamos y que está situada en la avenida Miguel Alemán en la colonia Módulo 2000, agregó Zamudio Balboa.

El año entrante, en base a las disposiciones que se nos giren por parte de las autoridades superiores, continuaremos llevando beneficios alimentarios a las personas que más lo necesitan y que forman parte de los grupos vulnerables de Reynosa.



